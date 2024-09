Frau (68) wird im Bus rassistisch beleidigt: Polizei sucht Zeugen

Die Seniorin wurde in einem Bus der Linie 84 gefilmt und beleidigt. (Archivbild) © Christian Suhrbier

Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte, wurde eine 68-jährige Frau am vergangenen Donnerstag in einem Bus der Linie 84 rassistisch beleidigt.

Gegen 16 Uhr stieg die Frau am Schillerplatz in den Bus Richtung Ullersdorfer Platz und bat eine andere Frau, ihre Tasche vom Sitz zu nehmen, damit sie sich mit ihrem Enkel setzen kann.

Die Unbekannte ignorierte dies zunächst und begann stattdessen die Frau mit dem Handy zu filmen.

Als die Seniorin sich dies verbat, wurde sie von der unbekannten Täterin mit rassistischen Worten beleidigt. Diese stieg anschließend an der Haltestelle "Amselsteg" aus dem Bus.

Die Täterin hatte dunkle Haare zum Zopf gebunden, trug ein dunkles Cocktailkleid und hatte eine Lederhandtasche dabei.