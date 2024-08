17.08.2024 13:30 13.060 Imbiss-Schlägerin boxt Brillenträger und tritt Polizisten

Eine Frau schlug in einem Imbiss an der Kesselsdorfer Straße in Dresden-Löbtau einen jungen Mann und beschädigte seine Brille. Ein Polizist wurde getreten.

Von Chris Pechmann

Dresden - Eine angriffslustige Frau (38) hat in einem Imbiss in Dresden-Löbtau einen 19-Jährigen geschlagen. Auch ein Polizist hat etwas abbekommen. In einem Imbiss auf der Kesselsdorfer Straße hat sich eine Frau mit Händen und Füßen zur Wehr gesetzt. (Archivfoto) © Norbert Neumann Laut Dresdner Polizei griff die 38-Jährige den jungen Mann in einem Lokal an der Kesselsdorfer Straße an. Neben leichten Verletzungen musste auch die Brille des Mannes dran glauben, so die Behörden. Dass sich die Polizei zu ihnen gesellte, passte der aggressiven Frau anscheinend gar nicht. Ein Beamter kassierte einen Tritt von ihr, blieb jedoch unverletzt. Ein Polizist, der zum Einsatz gerufen wurde, musste einen Tritt einstecken. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa Einsatzkräfte nahmen die Imbiss-Schlägerin in Gewahrsam. Jetzt ermitteln Behörden wegen Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

