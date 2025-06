Zeugen gesucht: Doppelte Brandstiftung am Alten Leipziger Bahnhof

Dresden - Gleich zweimal hat es in der vergangenen Woche am Alten Leipziger Bahnhof in der Leipziger Vorstadt gebrannt. In beiden Fällen suchen Behörden nach den mutmaßlichen Brandstiftern - und Beobachtern.

9. Juni 2025: Dichter Rauch stieg nach dem Brand am Alten Leipziger Bahnhof in den Himmel über Dresden. © Robert Michael/dpa

Die Polizeidirektion Dresden informierte am Mittwoch über den Zeugenaufruf.

Am Freitag, dem 6. Juni 2025, war gegen 8.10 Uhr ein Feuer in einem leer stehenden Gebäude an der Leipziger Straße gemeldet worden. Gegen 10 Uhr entdeckte man einen weiteren Brand in unmittelbarer Nähe, hieß es. Laut Stand der Ermittlungen setzten Unbekannte Dachpappe sowie Äste in Flammen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.