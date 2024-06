Opfer getreten, Fan-Artikel geklaut? Anklage gegen brutalen Dynamo-Schläger erhoben

Im Rahmen des Dresdner Heimspiels gegen Jahn Regensburg wurden Gäste-Anhänger heftig attackiert und verletzt. © Lutz Hentschel

Der 20-Jährige wurde am 18. April festgenommen und saß bis zum 21. Mai in Untersuchungshaft. An diesem Tag wurde der Haftbefehl gegen den junge Mann außer Vollzug gesetzt, allerdings unter strengen Auflagen.

Dass der 20-Jährige momentan weder Heim- noch Auswärtsspiele von Dynamo Dresden besuchen darf und er sich an Spieltagen weiträumig dem Stadion fernhalten muss, hat wohl seine Gründe.

Ihm werden gemeinschaftlicher Raub in drei Fällen, gefährliche Körperverletzung in drei Fällen und Landfriedensbruch vorgeworfen.

Laut einer Mitteilung der Polizei Dresden soll der Beschuldigte im Oktober 2021 an einem Überfall auf einen Fan des FC St. Pauli am Dresdner Albertplatz beteiligt gewesen sein.

Das Opfer erhielt dabei zwei Kopfnüsse und einen Tritt in den Rücken, sodass der Kiezklub-Anhänger eine Woche lang arbeitsunfähig war.