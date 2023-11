Tabellenführung futsch: Ex-Dynamo Ballas trifft SGD mitten ins Herz!

Dresden - Nichts mit dem Rekord und die Tabellenführung ist auch noch futsch! Dynamo Dresden hat seinen zwölften Heimsieg hintereinander verpasst, weil es im Spitzenspiel der 3. Liga gegen den bis dato Zweiten Jahn Regensburg durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 0:1 (0:0) verlor.

Stefan Kutschke und Co. mussten am Sonntag einen späten Rückschlag hinnehmen. © Lutz Hentschel

Dass das kein Offensiv-Spektakel wird, war vorher klar, wenn die beste Defensive (elf Gegentore) bei der zweitbesten zu Gast ist (zwölf Gegentore). Trotzdem hätte die SGD die Weichen schon ziemlich früh in Richtung Rekord-Heimsieg stellen können.

"Wir wollen rausgehen, unseren Fußball durchsetzen und das genießen", hatte Coach Anfang vor dem Spiel gesagt. Und in den ersten 30 Minuten war schon viel von dem zu sehen, was Dynamo in dieser Saison ausmacht.

Der Tabellenführer begann richtig druckvoll, konnte sich vor allem über die Außen immer wieder fast schon spielerisch leicht durchsetzen. Doch - auch das ist ja typisch Dynamo in dieser Saison - mit dem Abschluss haperte es mal wieder.

Jakob Lemmer (7.) brauchte bei seinem Torschuss aus sechs Metern einen Tick zu lang, Tom Zimmerschied (22.) hatte bei seinem aus ähnlicher Distanz einfach nur Pech. Beide wurden im letzten Moment noch geblockt.

Bei Zimmerschieds (16.) Pfostentreffer fehlte dann auch noch das letzte bisschen Glück. Kurz nach dem Wiederanpfiff wurde der Schuss von Dynamos bestem Vorbereiter noch auf der Linie von Louis Breunig (50.) geklärt. Allerdings brauchte Zimmerschied bei der Ballannahme auch einen Tick zu lang.