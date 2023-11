Geld und Gegenstände aus Autos gestohlen: Hier schlugen die Diebe in Dresden diesmal zu

Dresden - In Dresden wurde in den vergangenen Tagen in den Stadtteilen Gohlis, Pieschen, Briesnitz und Innere Altstadt gleich mehrfach in Auto eingebrochen. Auch in Radebeul und in Moritzburg schlugen die Kriminellen zu. Die Polizei hat deshalb verschiedene Tipps zur Prävention herausgegeben.

Einbrecher haben zwischen dem 19. und dem 21. November in ganz Dresden zugeschlagen. (Symbolbild) © 123RF/egubisch

Von Sonntag zu Montag schlugen Unbekannte an der Zschonerallee die Scheibe eines VW T 5 ein und stahlen ein Portemonnaie mit 150 Euro und einer Bankkarte.

An der Südstraße das gleiche Vorgehen: Wieder wurde die Scheibe eingeschlagen und in ein Auto eingebrochen. Diesmal handelte es sich um einen Hyundai Tucson. Geklaut wurde auch hier eine Geldbörse, die mit 250 Euro gefüllt war.

Aus einem Audi A6, der auf einem Parkplatz an der St. Petersburger Straße stand, wurde am Montagabend ein Laptop entwendet. In der darauffolgenden Nacht zerstörten Kriminelle die Scheibe eines Fiat Ducatos und klauten einen Rucksack. Darin befand sich neben einem Schlüssel auf ein Navigationsgerät. Wert: rund 200 Euro.

In Radebeul wurde am Montagabend die Scheibe eines BMW Mini an der Unteren Barkengasse eingeschlagen. Hier langten die Diebe richtig zu: Es verschwand eine Aktentasche mit Werkzeug und Unterlagen im Wert von 350 Euro.

Aus einem Kleintransporter Iveco an der Heinrich-Heine-Straße im Moritzburger Ortsteil Friedewald wurden ein Portemonnaie mit Geldkarte und ein Laptop gestohlen. Auch hier wurde zuvor eine Scheibe zerstört. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest.

Auch am Wochenende trieben Serientäter in Dresden bereits ihr Unwesen und bedienten sich illegal an Wertgegenständen aus Autos.