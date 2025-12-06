Wer hat was gesehen? Jugendliche brutal mit Glasflaschen attackiert
Dresden - Bereits am vergangenen Sonntag kam es auf der Budapester Straße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen gerieten fünf Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in Streitigkeiten, wie die Polizei mitteilte.
Nur kurze Zeit später wurden die Teenager von etwa fünf jungen Männern mit Glasflaschen attackiert. Die Männer schlugen auf die 16- und 17-Jährigen ein, wobei die Glasflaschen zerbrachen.
Ein 16-Jähriger wurde dabei verletzt und musste wegen mehreren Schnittwunden in einem Krankenhaus behandelt werden. Die fünf Angreifer ergriffen die Flucht.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Streit beobachtet haben. Wer also Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.
