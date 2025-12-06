Wer hat was gesehen? Jugendliche brutal mit Glasflaschen attackiert

Dresden - Bereits am vergangenen Sonntag kam es auf der Budapester Straße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Nach dem Angriff auf die fünf Jugendlichen sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben (Symbolfoto). © Friso Gentsch/dpa

Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen gerieten fünf Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in Streitigkeiten, wie die Polizei mitteilte.

Nur kurze Zeit später wurden die Teenager von etwa fünf jungen Männern mit Glasflaschen attackiert. Die Männer schlugen auf die 16- und 17-Jährigen ein, wobei die Glasflaschen zerbrachen.

Ein 16-Jähriger wurde dabei verletzt und musste wegen mehreren Schnittwunden in einem Krankenhaus behandelt werden. Die fünf Angreifer ergriffen die Flucht.