Pozor na vánoční trh: Zloději útočí opakovaně
Drážďany – Odvážní zloději několikrát za sebou útočili na vánoční trhy v centru Drezdna ve středu. Policie varuje.
Na středu bylo odcizeno peněženky celkem sedmi návštěvníků vánočních trhů, jak oznámila policejní ředitelství Drážďany ve čtvrtek.
Dosud neznámí pachatelé si například od ženy (63) odnesli 200 euro a několik osobních dokladů z jejího batohu. Podobně se jim podařilo čtyřikrát dalšíma úspěšně přistoupit k peněžence a dokumentům.
Kriminálové nezastavili ani u jedné tašky přes rameno, jak se dva muži (72 a 74) sami přesvědčili. Oběma byla odebrána peněženka.
Tyto nedávné případy dává drážďanská policie jako podnět k varování návštěvníků Striezelmarktu a dalších trhů před kapsáři.
Doporučuje se ukládat cennosti do uzavřených vnitřních kapes, nosit batohy co nejblíže tělu a vzít si jen tolik peněz, kolik je nezbytně nutné.
