Pozor na vánoční trh: Zloději útočí opakovaně

Drzé zloději v středu několikrát úspěšně přepadli okolí vánočních trhů v centru Drážďan.

Von Malte Kurtz

Drážďany – Odvážní zloději několikrát za sebou útočili na vánoční trhy v centru Drezdna ve středu. Policie varuje.

V davu na Striezelmarktu loví zloději peněženky návštěvníků. (Symbolické foto)
V davu na Striezelmarktu loví zloději peněženky návštěvníků. (Symbolické foto)  © Steffen Füssel

Na středu bylo odcizeno peněženky celkem sedmi návštěvníků vánočních trhů, jak oznámila policejní ředitelství Drážďany ve čtvrtek.

Dosud neznámí pachatelé si například od ženy (63) odnesli 200 euro a několik osobních dokladů z jejího batohu. Podobně se jim podařilo čtyřikrát dalšíma úspěšně přistoupit k peněžence a dokumentům.

Kriminálové nezastavili ani u jedné tašky přes rameno, jak se dva muži (72 a 74) sami přesvědčili. Oběma byla odebrána peněženka.

Dresden: Diebe auf Trümmer-Tour durch Dresden: Mehrere Autos aufgebrochen
Dresden Crime Diebe auf Trümmer-Tour durch Dresden: Mehrere Autos aufgebrochen

Tyto nedávné případy dává drážďanská policie jako podnět k varování návštěvníků Striezelmarktu a dalších trhů před kapsáři.

Doporučuje se ukládat cennosti do uzavřených vnitřních kapes, nosit batohy co nejblíže tělu a vzít si jen tolik peněz, kolik je nezbytně nutné.

Titelfoto: Steffen Füssel

Mehr zum Thema Dresden Crime: