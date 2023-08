Großer Polizeieinsatz in Pieschen: Spezialkräfte umstellen Mehrfamilienhaus!

Dresden - Aufregung in Dresden -Pieschen: Aus einer Störungsmeldung wurde am heutigen Dienstagabend plötzlich ein großangelegter Polizeieinsatz !

Am Dienstagabend gab es einen großen Polizeieinsatz in Pieschen. Die Polizei gab schnell Entwarnung. © xcitepress/Finn Becker

Wie ein Beamter auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war gegen 19 Uhr das Ordnungsamt an die Mohnstraße angerückt.

Der eigentlich völlig normale Grund: Anwohner hatten sich dort zum wiederholten Male über einen 36-Jährigen beklagt, der seine Umgebung mit lauter Musik beschallte.

Bereits am Wochenende hatte es deswegen Beschwerden gegeben, weswegen vor einigen Tagen eine Musikbox des Mannes beschlagnahmt werden musste. Diese Maßnahme schien allerdings keine Früchte getragen zu haben.

Als die Arbeiter des Ordnungsamtes am heutigen Dienstag also erneut an die Wohnung des 36-Jährigen angelangten, baten sie ihn, die Musik leiser zu stellen. Anstatt dieser Forderung nachzukommen, begann der Mann ihnen jedoch zu drohen, er würde sich bewaffnen, wenn man ihn nicht in Ruhe lassen würde.

Kurzerhand forderte das Ordnungsamt die Polizei an. Dabei kamen auch lebEL-Spezialkräfte zum Einsatz. Die Abkürzung steht hierbei für "lebensbedrohliche Einsatzlagen".



Vor Ort konnte dann jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Zwar wurde der 36-Jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen, um eine weitere Störung für den Abend zu vermeiden, ansonsten verlief der Einsatz jedoch friedlich.