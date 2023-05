Halbes Dutzend Leute überfällt Mann in Dresden

Dresden - Am Wochenende kam es in Dresden zu mindestens zwei Raubüberfällen. Einer endete glimpflich, der andere mit zwei Festnahmen.

Die Polizei fahndete im zweiten Fall sofort nach den Tatverdächtigen - und konnte zwei Männer festnehmen. (Symbolbild) © AFP/Armando Babani

Wie die Polizei am heutigen Sonntagmorgen mitteilte, kam es in der Nacht zum Samstag zum ersten Überfall. Dieser ereignete sich in Gorbitz.

Wie ein 43-jähriger Mann den Beamten schilderte, wurde er am Amalie-Dietrich-Platz von sechs bis sieben Personen angegriffen, die Geld von ihm wollten: Die Gruppe forderte sein Portemonnaie und das Handy des Opfers.

Der 43-Jährige konnte jedoch fliehen. Er blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Raubversuchs.

Ein weiterer Fall spielte sich in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags ab.

Gegen 3 Uhr hob ein 44-jähriger Mann an der Alaunstraße Geld von einem Bankautomaten ab. Das blieb von vier anderen offenbar nicht unbemerkt.

Die Gruppe griff den 44-Jährigen an, schlug auf ihn ein. Am Ende gelangten sie an seine Geldbörse und stahlen diese mitsamt der Geldkarten.