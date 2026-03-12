Haltepunkt Dresden-Strehlen: Randalierer gefährden Bahnverkehr

Dresden - In der vergangenen Nacht haben Unbekannte einen massiven Schaden am Haltepunkt Dresden -Strehlen angerichtet. Durch Trümmerteile wurde zudem der Bahnverkehr gefährdet. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen, um den Vorfall aufzuklären.

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte einen massiven Schaden am Haltepunkt Dresden-Strehlen angerichtet. (Archivbild) © Steffen Füssel

Gegen 3.29 Uhr alarmierte ein Triebfahrzeugführer die Notfallleitstelle und berichtete über Gegenstände auf dem Bahnsteig sowie im Gleisbereich.

Vor Ort stellte die Bundespolizei dann insgesamt elf zerstörte Glasscheiben im Bereich des Bahnsteigaufgangs fest. Außerdem wurde an einem Fahrkartenautomaten, der bereits beschädigt war, noch weiter randaliert und Sicherungsmaterial entfernt.

Die unbekannten Täter rissen zudem rund zwei Meter eines PVC-Kabelkanals von einem Stahlträger und verteilten dessen Trümmer auf dem Bahnsteig und in den Gleisen.

Damit die Züge wieder gefahrlos verkehren konnten, räumten die Beamten die Gegenstände aus dem Gleisbereich.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.