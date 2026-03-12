2.695
29-Jährige tickt am Albertplatz aus! Polizei sucht Zeugen
Dresden - Aufruhr am Albertplatz! Eine Frau (29) griff am Mittwochnachmittag mehrere Menschen an.
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sie am Vortag in der Inneren Neustadt in Dresden herumgeschrien und sogar Passanten bespuckt und geschlagen haben!
Die Beamten stellten die russische Staatsangehörige wenig später. Mittlerweile wurde die Frau in einem Fachkrankenhaus untergebracht.
Unklar ist, wie viele Menschen die 29-Jährige bei ihren Ausfälligkeiten verletzte.
Die Polizei sucht nun nach Augenzeugen und Geschädigten des Zwischenfalls. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.
Titelfoto: Petra Hornig