29-Jährige tickt am Albertplatz aus! Polizei sucht Zeugen

Dresden - Aufruhr am Albertplatz! Eine Frau (29) griff am Mittwochnachmittag mehrere Menschen an.

Der Zwischenfall spielte sich in der Nähe der Haltestelle am Albertplatz ab. (Archivfoto) © Petra Hornig

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sie am Vortag in der Inneren Neustadt in Dresden herumgeschrien und sogar Passanten bespuckt und geschlagen haben!

Die Beamten stellten die russische Staatsangehörige wenig später. Mittlerweile wurde die Frau in einem Fachkrankenhaus untergebracht.

Unklar ist, wie viele Menschen die 29-Jährige bei ihren Ausfälligkeiten verletzte.