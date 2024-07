Hinter den Gittern der JVA Dresden: Sexuelle Übergriffe unter Häftlingen!

Dresden - In der Justizvollzugsanstalt Dresden (JVA) kam es zu mehreren sexuellen Übergriffen unter den Häftlingen!

Hinter den Gittern der JVA Dresden kam es zu sexuellen Übergriffen unter den Häftlingen. (Archivbild) © Thomas Türpe

Zwischen August 2023 und Mai 2024 sind insgesamt drei Fälle bekannt geworden, in denen sich Gefangene an anderen Inhaftierten vergangen hatten. Dabei wurden vier Personen geschädigt, heißt es nun in einer Antwort des sächsischen Justizministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Juliane Nagel (45).

Als Reaktion auf die strafbaren sexuellen Handlungen hinter Gittern reagierte die JVA Dresden und trennte die Täter von ihren Opfern durch eine Verlegung in ein anderes Gefängnis. Einer der Tatverdächtigen war zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens allerdings schon wieder auf freiem Fuß.

Mit den Geschädigten wurden unterdessen sogenannte "Entlastungsgespräche" geführt. Außerdem wurden sie medizinisch untersucht, um mögliche Verletzungen zu behandeln.

Besonders bedrückend: Einer der drei sexuellen Übergriffe spielte sich in einer "therapievorbereitenden Wohngruppe" innerhalb der JVA ab - dort, wo suchtkranke Insassen eigentlich auf ein selbstständiges, drogenfreies Leben in der Gemeinschaft vorbereitet werden sollen.