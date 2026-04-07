Hoher Stein für lange Zeit zu: So schlimm wüteten die Vandalen im Aussichtsturm

Dresden - Der beliebte Aussichtsturm Hoher Stein mit Blick über den Plauenschen Grund muss geschlossen bleiben. Vandalen hatten das Kleinod heimgesucht und auch im Inneren randaliert . Für die Reparatur fehlt der Stadt das Geld. Aber selbst wenn die Schäden beseitigt werden, kann der Turm wohl nicht mehr wie gewohnt öffnen.

Hinten verläuft die Autobahnbrücke über die Weißeritz: So schön sieht der Blick Richtung Freital aus. © Petra Hornig

Dass sich Störenfriede an dem beliebten Ausflugsziel und Erholungsort im Grünen herumtreiben, ist kein neues Phänomen. Seit etwa zwei Jahren habe man zunehmend Probleme mit Vandalismus, sagt Borries Trommer (55) vom Stadtgrünamt, der sich mit seinem Team um die städtischen Aussichtstürme kümmert.

Erst wurden Holzlatten der nahen Parkbänke abmontiert und verfeuert, dann wurde der hölzerne Zaun um den markanten Felsen - ein bedeutendes Naturdenkmal (siehe Infokasten) - zerlegt. Und nun war der Turm "an der Reihe".

Die Täter rissen einen Schachtdeckel aus dem Boden und schlugen damit offenbar Teile der Sandstein-Fassade kaputt, auf der Aussichtsplattform beschädigten sie die steinerne Brüstung.

Im Inneren des Turms mit Wendeltreppe beschädigten sie Verteilerkasten und Lichtschalter, sodass jetzt Stromkabel aus der Wand heraushängen. "Die Verkehrssicherheit ist so nicht mehr gegeben", bedauert Trommer. Er schätzt die Schäden an Turm und Elektroanlage auf 10.000 bis 15.000 Euro.

Man habe ohnehin schon nur wenig Geld für den Unterhalt der Baulichkeit. Dann seien solche Schäden umso ärgerlicher, sagt er. Da außerdem noch die Haushaltssperre gilt, rechnet Trommer mit monatelanger Schließzeit.