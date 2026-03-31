Autofahrerin kracht mit 1,4 Promille in mehrere Autos

Dresden - Eine Autofahrerin ist am Montagabend im Dresdner Ortsteil Langebrück betrunken in mehrere Autos gekracht. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Eine Autofahrerin war mit 1,4 Promille in mehrere Autos gekracht. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die 41-Jährige war gegen 20.15 Uhr auf der Beethovenstraße in Richtung Weißiger Straße unterwegs, als sie aufgrund ihres Zustandes nicht mehr die Spur halten konnte.

Wie die Polizei mitteilte, krachte die Frau mit ihrem VW Multivan gegen einen Skoda Fabia und einen Peugeot 308, die auf der linken Straßenseite geparkt hatten.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot gegen einen VW Golf geschoben. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.