Autofahrerin kracht mit 1,4 Promille in mehrere Autos
Dresden - Eine Autofahrerin ist am Montagabend im Dresdner Ortsteil Langebrück betrunken in mehrere Autos gekracht. Sie wurde dabei leicht verletzt.
Die 41-Jährige war gegen 20.15 Uhr auf der Beethovenstraße in Richtung Weißiger Straße unterwegs, als sie aufgrund ihres Zustandes nicht mehr die Spur halten konnte.
Wie die Polizei mitteilte, krachte die Frau mit ihrem VW Multivan gegen einen Skoda Fabia und einen Peugeot 308, die auf der linken Straßenseite geparkt hatten.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot gegen einen VW Golf geschoben. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.
Ein Test ergab schließlich, dass die 41-Jährige mit 1,4 Promille unterwegs gewesen war. Beamte kassierten ihren Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa