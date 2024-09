Illegale Einreise von Ausländern organisiert: Zwei Schleuser in U-Haft!

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Bundespolizei ermitteln derzeit gegen einen 36-Jährigen sowie eine 38-Jährige wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern in mehreren Fällen.

An den Maßnahmen waren 55 Bundespolizisten beteiligt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 36-jährige Libanese soll seit November 2022 in mindestens 15 Fällen die Einschleusung von mindestens 87 überwiegend syrischen Staatsangehörigen nach Deutschland organisiert haben.

Die 38-Jährige, ebenfalls Libanesin, steht im Verdacht, in vier Fällen bei der Organisation der Einschleusung von mindestens 29 Personen mitgeholfen zu haben.

Die beiden Tatverdächtigen hätten die Schleusungen jedoch nicht selbst durchgeführt. Sie sollen vor allem die illegalen Einreisen überwiegend über Belarus und Polen nach Deutschland organisiert haben.

Dafür soll das Duo einen Schleuserlohn von etwa 130.000 Euro kassiert haben. Der 36-Jährige habe darüber hinaus einen weiteren Schleuserlohn von etwa 260.000 Euro erhalten.

Die beiden Libanesen wurden am gestrigen Dienstag aufgrund bestehender Haftbefehle von der Bundespolizei in Dresden festgenommen und dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Pirna vorgeführt.