International gesuchter Straftäter in Dresden gefasst: Das hatte er einstecken

Dresden - Überraschender Fahndungserfolg! Am Montag konnte ein international gesuchter Straftäter im Dresdner Hauptbahnhof gefasst werden.

Im Rahmen der Personenkontrolle stellten die Beamten zudem 55 Gramm Cannabisblüten sicher, was ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Folge hatte.

Am Montagnachmittag ist schließlich der Haftbefehl durch einen Amtsrichter vollzogen worden, woraufhin der Mann in die JVA Dresden kam. Er wartet nun auf die Überstellung an die polnischen Behörden.