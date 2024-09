19.09.2024 17:15 10.795 Mann zerrt 17-Jährige nahe Uni in BMW: Polizei sucht Zeugen!

Eine 17-Jährige wurde in der Nacht zu Dienstag in der Hochschulstraße in Dresden unsittlich berührt und entführt. Der Unbekannte soll einen grauen BMW fahren.

Von Marcus Scholz

Dresden - In der Nacht zu Dienstag ist eine Jugendliche in der Dresdner Südvorstadt nur knapp einer Katastrophe entkommen. Die Polizei ist auf Zeugen angewiesen, um Licht ins Dunkel des Falls zu bringen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie die Dresdner Polizei mitteilte, war die 17-Jährige gegen 0.05 Uhr zu Fuß auf der Hochschulstraße unterwegs, als sich ihr ein Mann näherte. Der habe unvermittelt damit begonnen, die Teenagerin unsittlich zu berühren. Wenig später zerrte er die 17-Jährige in ein Auto und fuhr davon. Doch schon nach kurzer Fahrt stoppte der Mann wieder und stieß das Mädchen aus seinem Wagen. Dresden Crime Polizei kontrolliert Frau im EuroCity in Sachsen, dann klicken die Handschellen Laut Polizei könnten zum Täter keine genauen Details genannt werden, es fehle an einer konkreten Beschreibung. Allerdings soll es sich bei dem Tatauto um ein graues BMW Coupé handeln. Der Unbekannte soll mit einem grauen BMW Coupé unterwegs gewesen sein. (Symbolbild) © 123rf/gorgev Die Frage ist nun, ob jemand womöglich in der Nähe war und Angaben zur Tat machen kann? Hinweise zum Fall nimmt die Polizei Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

