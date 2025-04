Jugendliche mit Waffe auf Prager Straße: Polizei stellt Teenager einen Tag später

Nach dem Polizeieinsatz am 11. April auf der Prager Straße konnten die Ermittler zwei Jugendliche identifizieren.

Von Lea Kluge

Dresden - Große Aufregung auf der Prager Straße am Freitag: Dort waren am Nachmittag plötzlich zwei Jugendliche mit einer Waffe gesichtet worden. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte rückten an, konnten die Gesuchten aber nicht fassen. Einen Tag später hatten die Kollegen der Bundespolizei allerdings mehr Glück, die Jugendlichen konnten identifiziert werden.

An der Centrum Galerie war es am Freitag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Augenzeugen hatten zwei Jugendliche mit einer Waffe gesehen. © xcitepress/florian varga Wie die Polizeidirektion Dresden am Montag bekannt gab, fiel den Beamten am Samstag gegen 15 Uhr ein Jugendlicher am Hauptbahnhof auf, welcher der Beschreibung des Vortages nach einer der Beteiligten war. Der 18-Jährige erklärte den Polizisten, dass er am Vortag mit einer 14-Jährigen unterwegs gewesen wäre, die eine Spielzeugpistole dabeigehabt hätte. Anschließend konnten die Bundespolizei-Beamten jene Plastikwaffe bei der Jugendlichen feststellen. Dresden Crime Schwer bewaffnete Polizisten an der Centrum-Galerie: Was war da los? Nun wird geprüft, ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt.

Die Suche nach dem Duo blieb zunächst erfolglos. Erst einen Tag später konnte die Bundespolizei die Jugendlichen stellen. © xcitepress/florian varga

Alarm am Freitag in der Dresdner City