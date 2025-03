Teenie wird im Bus beleidigt, geschlagen und mit Hakenkreuzen belästigt

Dresden - Ein Jugendlicher (15) wurde Opfer einer Körperverletzung in Dresden .

In einem Bus der EV11 wurde der Jugendliche belästigt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Der 15-Jährige war am Samstagmorgen gegen 9 Uhr in einem Bus des Ersatzverkehrs der Linie 11 in der Radeberger Vorstadt unterwegs.

Plötzlich setzten sich zwei Männer neben ihn und begannen, den Teenie mit einem Schild, auf dem Hakenkreuze und andere nationalsozialistische Symbole abgebildet waren, zu bedrängen.

Laut Polizei schlugen sie dem Jungen auch ins Gesicht und beleidigten ihn. Einer der Unbekannten war außerdem mit einem Messer bewaffnet.

"Die Täter hinderten den Geschädigten schließlich auch noch am Aussteigen", heißt es. Der 15-Jährige konnte dennoch eine günstige Gelegenheit nutzen und durch Hilferufe der Situation entkommen.