Kampf gegen Kinderpornos in Dresden: Polizei durchsucht zwölf Wohnungen

Dresden - Ein Hundeführer, 17 Dresdner Kriminalpolizisten und 50 Beamte der Sächsischen Bereitschaftspolizei führten am heutigen Donnerstagmorgen, ab 6 Uhr, die "Gemeinsame Einsatzmaßnahme Kinderpornographie " in der Landeshauptstadt durch.

Wie die Behörde mitteilte, ist die gemeinsame Aktion der Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden bereits der dritte derartige Einsatz in diesem Jahr.

Die einzelnen Strafprozesse gegen die Beschuldigten dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an und werden nun, aufgrund der Menge an sichergestellter Technik, auch noch "einige Zeit in Anspruch nehmen".