Tote Frau in Dresden gefunden: Polizei geht von Mord aus!

Dresden - Ende April wurde in Dresden eine Frau (†71) tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Nun ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Mord .

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gemeinsam. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Die 71-Jährige wurde am 26. April leblos in ihrer Wohnung in Loschwitz festgestellt, teilte die Polizeidirektion Dresden am Dienstagmorgen mit.

Nach der durchgeführten Obduktion gibt es mehrere Hinweise auf ein Tötungsdelikt.

Im Tatverdacht steht dabei ein 75-jähriger Mann. Er wurde bereits festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dort wurde Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Seither sitzt der 75-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.