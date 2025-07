29.07.2025 15:48 839 Keine Lust auf JVA: Kaditzer Kebab-Knacker setzen sich zur Wehr

Einbrecher sind in einen Dönerladen an der Lommatzscher Straße in Dresden eingedrungen. Ein Jugendlicher und ein junger Mann wurden erwischt.

Von Chris Pechmann

Dresden - Einbrecher haben in der Nacht zu Montag versucht, einen Dönerladen in Dresden-Kaditz auszunehmen. Besonders vorsichtig waren die dreisten Diebe jedoch nicht ... Alles in Kürze Einbrecher versuchen, Dönerladen in Dresden-Kaditz auszunehmen.

Täter zertrümmern Scheibe und hebeln Geldkassetten auf.

Polizei alarmiert und stellt zwei Tatverdächtige.

Beide Verdächtigen haben Teile der Beute bei sich.

23-Jähriger wird in Justizvollzugsanstalt gebracht. Mehr anzeigen Tatort: ein Dönerladen auf der Lommatzscher Straße in Dresden. (Symbolfoto) © 123Rf/valeriysurujiu Nach Angaben der Dresdner Polizei alarmierten Zeugen gegen 2 Uhr die Behörden, als sie sahen, wie mehrere Männer in ein Geschäft auf der Lommatzscher Straße eindrangen. Die Kebab-Knacker zertrümmerten eine Scheibe, hebelten im Imbiss mehrere Geldkassetten auf und krallten sich Bargeld in unbekannter Höhe. Außerdem drangen sie in ein nahe gelegenes Kassenhäuschen ein und schnappten sich daraus zwei Jacken sowie einen Schlüsselbund. Dresden Crime 18-Jähriger attackiert Mitarbeiter des Ordnungsamtes in der Neustadt Dresden Crime Mann verletzt 23-Jährigen mit Messer und Glasflasche in Gorbitz - Zeugen gesucht Alarmierte Polizisten waren schnell vor Ort und stellten zwei der Tatverdächtigen - einen 17-jährigen Jugendlichen sowie einen 23 Jahre alten Mann. Beide hatten noch einen Teil ihrer Beute in den Taschen. Polizisten krallten sich zwei der Einbrecher kurz nach der Tat. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa Der Jugendliche wehrte sich ebenso wie der polizeibekannte und per Haftbefehl gesuchte 23-Jährige - zwecklos. Der junge Mann musste dennoch mit in die Justizvollzugsanstalt.

Titelfoto: Fotomontage: 123RF/valeriysurujiu//Marijan Murat/dpa