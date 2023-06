05.06.2023 13:34 Kippenautomat in Laubegast muss leiden: Zweite Sprengung seit Jahresbeginn!

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Zigarettenautomat in Dresden-Laubegast gesprengt. Derselbe Automat flog bereits zu Jahresbeginn in die Luft.

Von Malte Kurtz

Dresden - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Zigarettenautomat im Dresdner Stadtteil Laubegast gesprengt. Derselbe Automat flog bereits zu Jahresbeginn in die Luft. Mithilfe von Pyrotechnik sprengten unbekannte Täter den Zigarettenautomaten in der Tauernstraße auf. © xcitepress Wie die Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte, sprengten Unbekannte den Kippenautomaten in der Tauernstraße gegen 3.35 Uhr auf. Mithilfe von Pyrotechnik wurde das Gehäuse zerstört und die Täter entwendeten sowohl Bargeld als auch Zigarettenschachteln in bisher unbekannter Menge. Die Kriminalpolizei hat unterdessen die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Dresden Crime Mann mit Luftgewehr sorgt in Dresden und Radebeul für Polizeieinsatz Anfang des Jahres hatte es diesen Automaten in Laubegast noch deutlich heftiger erwischt, als Unbekannte in der Nacht zum 15. Januar das Gerät nahezu komplett auseinandersprengten. In Dresden und Umgebung fliegen seit Ende des vergangenen Jahres immer wieder Zigarettenautomaten in die Luft. Der Automat wurde bereits zu Jahresbeginn schwer beschädigt. Nun erwischte es das Gerät erneut. © xcitepress Zu Jahresbeginn kam es dabei direkt zu einer Serie von Sprengungen.

