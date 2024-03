Kuriose Masche: Mann täuscht Passanten in Dresden und plündert Zigarettenautomat

Für eine bessere "Tarnung" baute der Täter (40) eine Baustellenabsperrung auf. © Ove Landgraf

Am Donnerstagmittag legte der Automatenknacker gegen 11.30 Uhr in der Blüherstraße los: "Er errichtete eine Baustellenabsperrung, zog sich eine Bauarbeiterweste an und öffnete den Automaten mit einem Trennschleifer", so ein Polizeisprecher.

"Er wurde mehrfach angesprochen, überzeugte die Passanten aber, dass alles rechtmäßig sei."

Erst am nächsten Morgen fiel auf, dass dem nicht so war: Zigaretten und Bargeld im Wert von 3000 Euro waren verschwunden, 4000 Euro Schaden blieben zurück. Doch der Dieb war nicht weit gekommen: Einer Streife war sein Vito mit laufendem Motor aufgefallen, er wurde kontrolliert.

Pech für ihn: Der Dieb hatte noch einen Haftbefehl in anderer Sache offen, landete in der Zelle.

Später fiel dann auf, dass seine Personenbeschreibung auf den falschen Bauarbeiter passte und sich Beute und Tatwerkzeug in seinem Vito fanden.