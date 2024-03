Mädchen (13 und 15) schlagen und treten Jungen in Prohlis

Die beiden Mädchen schlugen und traten die Jungs auf der Gamigstraße in Dresden-Prohlis. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hielten die beiden Mädchen am Mittwoch gegen 15 Uhr zwei Jungs im Alter von sieben und neun Jahren auf der Gamigstraße in Dresden-Prohlis fest und forderten Geld.

Kurz darauf sollen die Jugendlichen die Jungen geschlagen und getreten haben.

Danach machten sich die Mädchen aus dem Staub und liefen in unbekannte Richtung davon.