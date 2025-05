Mädchen von perversem Trunkenbold begrapscht: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Erneut wurde in Dresden ein Mädchen sexuell belästigt.

Zuletzt kam es in Dresden zu ähnlichen Vorfällen, bei denen junge Mädchen Opfer widerlicher Übergriffe geworden sind.

Passanten beobachteten die Straftat und alarmierten die Polizei. Während das Mädchen die Flucht ergriff, wurde der perverse Trunkenbold gegen 20.10 Uhr in Tatortnähe gefasst.

Am Donnerstagabend wurde die Minderjährige auf der Bautzner Straße von einem besoffenen Mann (31) bedrängt und begrapscht, wie die Polizeidirektion Dresden am Freitagnachmittag mitteilte.

Ebenfalls am Donnerstag hatte ein unbekannter Mann in der Bahn direkt vor zwei Kindern masturbiert. Am vergangenen Freitag wurde eine Elfjährige auf offener Straße belästigt.