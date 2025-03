Mann (38) gab sich als Teenager aus und missbrauchte 13-Jährige - jetzt wandert er in den Knast!

Dresden - Er gab sich als 18-Jähriger aus, bandelte mit einer 13-Jährigen an und missbrauchte sie. Dafür muss Sebastian B. (38) jetzt sieben Jahre und drei Monate hinter Gitter. Das Landgericht Dresden verurteilte ihn am Freitagmittag.

Der 38-jährige Sebastian B. muss für sieben Jahre und drei Monate hinter Gitter. © Peter Schulze

Für die Richter war erwiesen, dass sich der einschlägig Vorbestrafte als "Julian_18" auf TikTok Opfer suchte. Dabei geriet die Halbwaise Luisa (13, Name geändert) an ihn. Sie verliebte sich, schickte ihm Nacktfotos, beide trafen sich. Und Sebastian missbrauchte Luisa, die glaubte, die "große Liebe" gefunden zu haben.



Zwar war ihre Oma (68) misstrauisch, als sie ihn kennenlernte. Frech bot er aber der Großmutter an, seinen Ausweis zu zeigen, um zu beweisen, dass er erst 18 Jahre ist, die daraufhin verzichtete. Mindestens 19 Treffen gab es allein in der Wohnung, bei denen er das Kind befummelte.

Und prompt wurde Sebastian, dem der Richter "massiv manipulatives Verhalten" bescheinigte, noch dreister: Er fuhr mit Oma und Luisa in den Urlaub in eine Pension nach Hinterhermsdorf. Während die Oma in einem Einzelzimmer schlief, missbrauchte Sebastian sein Opfer immer wieder im gemeinsamen Zimmer.

Einem anderen Urlauber fiel das ungleiche Paar auf, das heftig in einer Gaststube turtelte. Er informierte die Polizei. Kurz darauf wurde Sebastian festgenommen.