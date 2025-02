Bei TikTok angeschrieben: Kinderschänder (38) fährt mit Schulmädchen (13) in Sex-Urlaub!

Dresden - Wenn aus Julian_18 plötzlich Sebastian (38) wird ... Der Dresdner Sebastian B. gab sich in den sozialen Medien als Jugendlicher aus , verlangte Nacktbilder, schickte solche zurück. Auf TikTok geriet er an Luisa (*Name geändert). Sie war erst 13, als sie Sebastian zum ersten Mal nackt sah. Luisa sprach von Liebe. Die Staatsanwaltschaft von schwerem Kindesmissbrauch.

Sebastian B. (38) gab sich als Julian (18) aus, um mit einer 13-Jährigen zu schlafen. © Peter Schulze

Zuhörer verzerrten angeekelt die Gesichter: Laut Anklage verging sich Sebastian gleich 24 Mal an ihr. In 14 Fällen kam es zum Beischlaf oder ähnlichen Handlungen, so die Staatsanwaltschaft.

Im Januar 2024 schrieb er die damals 13-Jährige via TikTok an. Obwohl er wissen musste, dass er zu alt für sie ist, trafen sie sich. Mal bei ihm in Dresden-Prohlis, mal bei ihr in Freital. Im April berührten sie sich, es folgte Schlimmeres. Doch damit nicht genug.

Im Juni verbrachte Sebastian eine Urlaubswoche mit dem Mädchen und ihrer Oma in der Sächsischen Schweiz. Während Oma in Zimmer 6 schlief, fanden Ermittler später Kondome hinter Zimmertür 9.

Am Urlaubsdienstag aßen Sebastian und Luisa in einem Wanderstübel zu Abend. Weil es so voll war, setzte die Bedienung einen Herrn an deren Tisch. Und der beobachtete Sebastian beim Flirten, dessen Hand in ihrem Schritt. Er wandte sich an die Polizei - und diese nahm den Kinderschänder noch in derselben Woche fest.