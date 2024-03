Mann bedroht 27-Jährigen mit Hammer und schlägt Mercedes kaputt

Der 58-Jährige bedrohte den 27-Jährigen mit einem Hammer und beschädigte dessen Auto damit. (Symbolbild) © 123RF/photodee

Der junge Mann saß am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr in einem Mercedes Sprinter an einer Einfahrt, als der 58-Jährige auf einem Fahrrad an ihm vorbeifuhr, ihn beleidigte und anschließend wegfuhr.

Kurz danach kehrte der Tatverdächtige mit einem Hammer zurück und beschädigte damit einen Scheinwerfer, die Motorhaube und eine Scheibe des Wagens.

Zudem trat der Mann nach dem 27-Jährigen, der glücklicherweise unverletzt blieb.

Alarmierte Polizisten konnten den Wüterich stellen. Der jedoch reagierte aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Beamten. Ihm mussten Handschellen angelegt werden.