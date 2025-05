Mann begrapscht Frau in Markt und zerreißt Oberbekleidung von 22-Jähriger

Dresden - In Zschertnitz hat am Samstag ein Unbekannter zwei Frauen angegriffen und sexuell belästigt.

Der unbekannte Täter berührte die 34-Jährige in einem Markt auf der Südhöhe unsittlich. Nur zehn Minuten später vergriff sich derselbe Mann an einer anderen Frau. (Symbolfoto/Archivfoto) © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, Petra Hornig

Der Mann drängte sich zunächst gegen 8.10 Uhr in einem Markt an der Südhöhe dicht an eine 34-Jährige und berührte sie dabei unsittlich.

Nachdem ein Zeuge der Frau zur Hilfe gekommen war, floh der Unbekannte.

Nur rund zehn Minuten später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall auf der Martin-Andersen-Nexö-Straße.

Dort hielt derselbe Täter eine 22-Jährige am Arm fest und zerriss ihre Oberbekleidung.

Die junge Frau wehrte sich und schrie um Hilfe. Daraufhin schritten mehrere Zeugen ein.