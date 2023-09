07.09.2023 15:18 2.981 Mann belästigt Junge (9) in Dresden: Tags darauf wird der Täter wiedererkannt

In der Radeberger Vorstadt hat am Dienstag ein Mann einen neunjährigen Jungen belästigt. Am Tag darauf konnte der Täter gestellt werden.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - In der Radeberger Vorstadt hat am Dienstag ein Mann (60) einen neunjährigen Jungen bedrängt. Am Tag darauf konnte der Täter gestellt werden. Die Dresdner Polizei konnte am gestrigen Mittwoch einen Mann (60) stellen, der ein Kind (9) auf einem Spielplatz unsittlich berührt hat. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo Wie die Dresdner Polizeidirektion mitteilte, hat der 60-Jährige das Kind auf einem Spielplatz angesprochen und ihn aufgefordert, sich neben ihn zu setzen. Danach berührte der Mann den Neunjährigen unsittlich. Der Junge lief davon, sah den Täter jedoch am gestrigen Mittwochabend erneut auf dem Spielplatz, weshalb er seine Mutter informierte. Diese wiederum alarmierte die Polizei, die nun weitere Schritte gegen den 60-Jährigen eingeleitet hat. So muss sich der Deutsche wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung verantworten.

