Mann nach Messer-Attacke in Gorbitz schwer verletzt!

"Es gab eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern", so erste Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Dresden. Dabei ist einer der Männer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert worden, mindestens ein Weiterer erlitt Verletzungen in bislang noch unklarer Schwere.

Bislang gäbe es noch keine Erkenntnisse darüber, ob sich die Tat vor oder in einem der Gebäude abgespielt hat, so der Sprecher. Der Einsatz der Spurensicherung dauerte auch am heutigen Freitagmorgen noch an.