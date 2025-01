Maschinen verkauft und nicht geliefert? Razzia gegen Dresdner Tech-Chef!

Dresden - Hoch gefeiert, tief gefallen? Die Biofabrik in Dresden-Rossendorf stellte Maschinen her, die Plastik zu Öl recyceln. Der Chef des Firmengeflechts Oliver R. (48) wäre 2019 fast Unternehmer des Jahres in Sachsen geworden, am heutigen Donnerstag landete er fast in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirf ihm Millionenbetrug vor.

Geschäftsführer der Biofabrik Oliver R. (48) wurde festgenommen. Ein Richter setzte den Haftbefehl gegen ihn bereits wieder außer Vollzug. © Eric Münch

Plastik-Müll rein, Rohöl wieder raus - das heißt weniger Müll und weniger Kohlenstoffdioxid in der Luft: Solche Maschinen stellte die Dresdner Biofabrik, ein Geflecht aus zahlreichen Firmen her und verkaufte sie nicht nur in Deutschland.

Was nach einer zukunftsträchtigen Idee klingt, geriet im letzten Jahr in Turbulenzen: Am 13. August 2024, 10.08 Uhr ordnete das Dresdner Insolvenzgericht für eine der Firmen einen Insolvenzverwalter an, am gestrigen Mittwoch dann der nächste Schlag.

"Am 22. Januar durchsuchten Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen mit Einsatzkräften der beteiligten Bundesländer in dem Ermittlungsverfahren 16 Objekte in Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg", sagt Sabine Wylegalla (44), Sprecherin der Dresdner Staatsanwaltschaft. Darunter sein zehn Wohnungen und zwei Firmen gewesen.

Die Ermittlungen richten sich gegen den Geschäftsführer Oliver R. sowie einen Vertriebsmitarbeiter (60). Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag bekannt gab, wird beiden gewerbsmäßiger Betrug in fünf Fällen vorgeworfen.