Messerstecherei auf Prager Straße: Zwei Tatverdächtige gefasst!

Dresden - Messerstecherei in Dresden ! Mit einem Großaufgebot waren Streifenbeamte am späten Samstagnachmittag auf der Prager Straße im Einsatz.

Polizei und Rettungskräfte waren auf der Prager Straße im Einsatz. © xcitepress/Benedict Bartsch

Fotos vom Ort des Geschehens zeigten eine Blutlache vor der abgesperrten Aldi-Filiale.

Wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte, waren gegen 17 Uhr zunächst mehrere Personen in dem Geschäft in Streit geraten. Daraufhin wurde ein Syrer (20) von einem bislang unbekannten Mann vor dem Laden mit einem Messer attackiert.

Der 20-Jährige wehrte sich und zog sich leichte Verletzungen zu, weshalb er ins Krankenhaus gebracht worden ist. Nach TAG24-Informationen bekam das Opfer dort ein Pflaster für seine kleine Schnittwunde.

Laut Polizei konnten im Nachgang zwei Syrer (20, 22) gestellt werden, die tatverdächtig sind.