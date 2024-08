16.08.2024 14:23 576 Mit Abfall und Kinderwagen: Brandstifter will Feuer in Johannstadt legen

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag in der Dresdner Johannstadt versucht, Feuer zu legen. In einem der Fälle gelang ihm dies.

Von Chris Pechmann

Dresden - Ein Zündler hat am gestrigen Donnerstagabend in der Dresdner Johannstadt sein Unwesen getrieben. Brandstifter in der Dresdner Johannstadt: Auch in einem Hausflur eines Gebäudes auf der Hertelstraße schlug der Mann zu. (Archivfoto) © Holm Helis Laut Polizei steckte der Täter gegen 20.15 Uhr Unrat in Brand, den er auf ein Schaufensterbrett an der Pfotenhauerstraße legte. Flammen beschädigten sowohl Scheibe als auch Rahmen. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bekannt gab, konnte ein Hausbewohner das Feuer des unbekannten Mannes jedoch schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Während Beamte die Anzeige aufnahmen, stellte sich heraus, dass er anscheinend bereits knapp zehn Minuten zuvor zugeschlagen hatte. Zum Feuer ist es da jedoch gar nicht erst gekommen. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Brandstiftung. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa Derselbe Mann soll im Hausflur eines Gebäudes an der Hertelstraße mehrere Kinderwagen zusammengeschoben und versucht haben, diese zu entzünden! Zeugen verhinderten das. Nichtsdestotrotz wird nun in beiden Fällen wegen Brandstiftung ermittelt.

Titelfoto: Fotomontage: Holm Helis//Marijan Murat/dpa