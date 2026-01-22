Mit Glasflasche: Wütende Frau attackiert Sicherheitspersonal im Dresdner Hauptbahnhof

Dresden - Im Dresdner Hauptbahnhof hat eine Frau (39) versucht, Bahnmitarbeitern eine Glasflasche über den Kopf zu ziehen.

Im Dresdner Hauptbahnhof kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und dem Sicherheitspersonal. (Archivbild) © Thomas Türpe

Die 39-Jährige war am Mittwochnachmittag gemeinsam mit einem Begleiter im Hauptbahnhof unterwegs, der sich aufgrund eines Hausverbots dort nicht aufhalten durfte.

Nachdem das Paar von Mitarbeitern der DB-Sicherheit gestellt wurde, eskalierte die Situation, wie die Bundespolizeiinspektion Dresden am Donnerstagvormittag mitteilte.

Als der Mann sich dazu bereiterklärte, das Bahnhofsgelände zu verlassen, griff die Frau zu einer Glasflasche und schlug damit in Richtung des Sicherheitspersonals. Einen Treffer landete die sie glücklicherweise nicht.

Die Quittung für ihren Angriffsversuch folgte prompt: Die Bahn-Mitarbeiter überwältigten sie im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung und brachten sie zur Wache.