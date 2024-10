Neue Einbruchserie im Raum Dresden: Soko "Riegel" soll Bande stoppen

Einbrecher machen derzeit Dresdner Eigenheimbesitzern zu schaffen. © Daniel Maurer/dpa

Letzterem sei es zu verdanken, dass so viele Taten im Versuch steckenblieben. Bislang hat sich die Bande nur in Einfamilienhaussiedlungen am Stadtrand von Dresden oder in Vororte gewagt.

Die Ermittler gehen von reisenden Tätern aus, die sich bewusst die Ferienzeit ausgesucht haben. "Sie suchen gezielt Bargeld und Schmuck", so Rast. "Größere Wertgegenstände werden stehengelassen."

Aufrüstung kann nützlich sein: "Was definitiv geholfen hat, waren zusätzliche Diebstahlsicherungen", so der Ermittler. "Eine Alarmanlage hat geholfen, zweimal ein zusätzlicher Riegel." Letztere Vorsichtsmaßnahme gab schon der ersten Soko ihren Namen ...