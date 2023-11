03.11.2023 13:46 1.971 Neue Serie? Wieder Zigaretten-Automat in Dresden gesprengt

Von Maximilian Schiffhorst

Erst am vergangenen Dienstag flog in Dresdner Südvorstadt ein Kippenautomat in die Luft. Nun hat es ein Gerät in Tolkewitz erwischt. Womöglich steht der sächsischen Landeshauptstadt eine neue Serie bevor.

Dresden - Mit lautem Knall jagten die Täter einen Zigarettenautomaten in Tolkewitz in die Luft. © Roland Halkasch Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, haben bislang Unbekannte am gestrigen Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Schmiedeberger Straße gesprengt. Dazu zündeten sie Pyrotechnik im Ausgabeschacht des Geräts und klauten daraufhin die Geldkassette sowie Tabakwaren. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Herbeiführung einer Sprengstoff-Explosion.



