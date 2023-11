Kippenautomat in Dresden gesprengt: Täter flüchten mit Beute!

Kriminaltechniker untersuchten in der Nacht den Tatort. © Roland Halkasch

Drei geparkte Autos - ein Ford Fokus, ein Kia Ceed und ein Skoda Rapid - wurden durch die umherfliegenden Trümmerteile des Zigarettenautomaten beschädigt.

Der silberne Ford wurde seitlich an der Fahrertür getroffen, den roten Skoda erwischte es am Heck. Dieser parkte am nächsten an dem Automaten. Am Kia, welcher am weitesten weg (hinter dem Skoda) vom Automaten stand, hielt sich der Sachschaden in Grenzen.

Auch ein MOBIbike der DVB wurde am Tatort gefunden. Ob die unbekannten Täter das Fahrrad nutzten, um zum Automaten zu gelangen oder es nur zufällig dort abgestellt wurde, ist nicht bekannt.

Noch am Abend begannen vor Ort die Ermittlungen durch Kriminaltechniker der Polizei. Zeitweise blieb die Leubnitzer Straße gesperrt, ist aber am heutigen Mittwochmorgen wieder frei zugänglich.

Die genaue Höhe des Sachschadens an Zigarettenautomat und den geparkten Autos ist unklar, ebenso wie der Wert des Diebesgutes. Die Ermittlungen laufen noch.