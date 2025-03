Nicht sauber: "Putzi"-Schmierer drohen wegen Farbattacken Geldstrafe

Dresden - Ein 28-Jähriger soll 2020 in Dresden Häuser sowie eine Mauer mit Farbe umgestaltet haben. Jahre später droht dem mutmaßlichen "Putzi"-Sprayer eine saftige Geldstrafe.

Ein 28 Jahre alter Mann muss sich wegen Farbattacken im Jahr 2020 vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten. (Symbolfoto) © Emily Wabitsch dpa/lhe

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am heutigen Freitag bekannt gab, wird gegen den heute 28 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in drei Fällen ermittelt.

In der Nacht zum 17. Mai 2020 soll der mutmaßliche Schmierfink auf eine Sandsteinmauer in der Nähe des Sächsischen Landtags unter anderem die Worte "Solidarität", "Dresden besetzen" sowie "Putzi" mittels Farbdose gesprüht haben. Offenbar huldigte er auch noch der berühmten Dresdner DDR-Kinderzahncreme und malte ein "Putzi"-Männchen auf die Wand.

In der Nacht zum 22. November 2020 soll der Nicht-ganz-so-Saubermann erneut zugeschlagen haben und mit Farbe gefüllte Glaskugeln in der Seitenstraße (Leipziger Vorstadt) gegen ein Mehrfamilienhaus geworfen haben. Im Anschluss daran soll er ähnliches noch einmal in der Hechtstraße durchgezogen haben.