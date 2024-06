Parteibüro und Wahlplakat in Dresden beschädigt - Staatsschutz ermittelt!

Dresden - In den vergangenen Tagen kam es in der sächsischen Landeshauptstadt zu zwei mutmaßlich politisch motivierten Taten. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Ein demoliertes Parteibüro und ein beschmiertes Wahlplakat riefen den Staatsschutz der Dresdner Polizei auf den Plan. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das Büro der grünen Regionalgruppe Blasewitz, genannt Grüne Oase, auf der Schandauer Straße in Striesen demoliert.

Unbekannte haben demnach zwischen Sonntag, dem 2. Juni, 15 Uhr und Montag, dem 3. Juni 20.40 Uhr, die Fensterscheiben des Parteibüros beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro, so die Polizei weiter. Der Staatsschutz Dresden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Klemens Schneider, Sprecher der Grünen, verurteilte die erneute Sachbeschädigung. "Mittels einer Zwille, eines Hammers oder eines Wurfgegenstands wurde die Scheibe an zwei Stellen demoliert, hielt aber stand", erklärte er auf TAG24-Anfrage und ergänzte: "Zur Zeit des Angriffs befand sich niemand in dem Büro."

"Die erneute Beschädigung reiht sich ein in die lange Reihe feiger Angriffe auf demokratische Parteien in diesem Wahlkampf", betonte Schneider. "Das von den Stadträten Torsten Hans und Wolfgang Deppe betriebene Büro wird für den offenen Dialog und sachlichen Austausch von im Dresdner Osten engagierten Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Wer so einen Ort gelebter Demokratie angreift, hat offenbar selbst keine Argumente zu bieten."

Schneider stellt klar: "Wir lassen uns von solchen Attacken nicht vertreiben, sondern werden uns weiterhin auf respektvolle und friedliche Weise für unsere Stadt engagieren."