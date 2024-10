Mann entblößt sich an Kindergarten-Zaun in Dresden und will 16-Jährige begrapschen

Dresden - Gleich zwei Entblößer haben in Dresden Kinder und Jugendliche belästigt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen der Ekel -Taten.

Ein Mann entblößte sich am Zaun eines Kindergartens in Gorbitz. (Symbolbild) © Bildmontage/123rf/pookpiik,123rf/andranik2018

An Montagnachmittag kam es am Omsewitzer Ring im Dresdner Stadtteil Gorbitz zum ersten Vorfall: Dort entblößte sich ein unbekannter Mann gegen 14.10 Uhr am Zaun eines Kindergartens.

Außerdem sprach er eine 16-Jährige an, die auf dem Weg zur Einrichtung war. Der Unbekannte versuchte den Teenager sogar zu begrapschen, was das Mädchen aber verhindern konnte. Daraufhin spuckte der Exhibitionist sie an und flüchtete.

Zur Beschreibung des Täters aus Gorbitz:

etwa 1,75 Meter groß

schlank

hellhäutig

wirkte sehr ungepflegt

trug einen Kapuzenpullover sowie eine Jogginghose

hatte einen Rucksack dabei

Der zweite Vorfall spielte sich im Stadtteil Gohlis ab.