Durchsuchungen wegen Betrugsverdacht in Dresden
Dresden - Manchmal kommt's anders als man denkt: Am Donnerstag rückte die Polizei zu Durchsuchungen in Dresden, Heidenau und Umland aus.
"Es handelt sich um ein laufendes Verfahren wegen Betrugs", sagt Polizeisprecher Marko Laske (50).
Wegen der laufenden Ermittlungen seien weitere Auskünfte nicht möglich.
Allerdings fanden sich nach TAG24-Informationen bei der Razzia Hinweise zu weiteren Straftaten: 21 Fahrräder, zwölf Baumaschinen und ein E-Scooter müssen jetzt überprüft werden.
Der Verdacht: Es handelt sich um Diebesgut. Die Ermittlungen dauern an.
