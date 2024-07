05.07.2024 17:32 3.222 Polizei-Einsatz in Dresden: 23-Jähriger wegen versuchter Tötung festgenommen!

Versuchtes Tötungsdelikt in der Dresdner Seevorstadt! Am Dienstag nahmen Polizisten einen 23-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus fest.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Polizei-Einsatz wegen versuchtem Tötungsdelikt in der Dresdner Seevorstadt! Nach einem Mordversuch war die Dresdner Polizei am Dienstagmorgen in der Seevorstadt im Einsatz. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa Am heutigen Freitag haben Beamte gegen 2.25 Uhr einen Mann (23) in einem Mehrfamilienhaus vorläufig festgenommen. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, steht der Deutsche im Verdacht, eine Frau (28) sexuell missbraucht zu haben. Zudem soll er versucht haben, die 28-Jährige umzubringen. Dresden Crime Junge Frau (19) in Dresden geschlagen und mit Messer bedroht: Polizei sucht Zeugen! Polizisten sperrten den Einsatzort ab, Spuren wurden gesichert. Die Geschädigte kam ins Krankenhaus. Das Dresdner Amtsgericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und schickte den Beschuldigten in Untersuchungshaft. Zu weiteren Hintergründen - insbesondere dem Motiv und dem Tathergang - laufen die Ermittlungen.

