02.10.2024 Polizei kontrolliert Frau im Zug: Was sie im Rucksack entdeckt, ist krass

Beamte der Bundespolizeiinspektion kontrollierten am heutigen Mittwochmorgen am Dresdner Hauptbahnhof eine 27-Jährige in einem Zug - und wurden fündig.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Beamte der Bundespolizeiinspektion kontrollierten am heutigen Mittwochmorgen am Dresdner Hauptbahnhof eine 27-Jährige in einem Zug, der aus Richtung Prag kam - und wurden fündig. Diese Waffe fanden Beamte bei der 27-Jährigen, die im Zug aus Richtung Prag saß. © Bundespolizeiinspektion Dresden Während die Polizisten Personalien und Reisegepäck der Tschechin überprüften, schauten diese nicht schlecht, als sie im Rucksack einen waffenähnlichen Gegenstand entdeckten. Dabei handelte es sich um eine zugriffsbereite Federdruckwaffe. Zudem fanden Beamte ein leeres Magazin und 203 Stahlkugeln, die zum Verschießen geeignet sind. Dresden Crime Nicht nur in Dresden: Polizei geht gegen Kinderpornografie vor Da die Dame keinen Waffenschein mit sich führte, stellt dies einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Im Dresdner Hauptbahnhof führten Bundespolizisten in einem Zug Kontrollen durch. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa "Zudem unterliegt der Transport von Waffen strengen Bestimmungen, die es verbieten, diese in der Öffentlichkeit zugriffs- oder einsatzbereit zu tragen oder den Anschein zu erwecken, dass es sich um eine funktionsfähige Waffe handelt", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten sicherten die Waffe sowie die Munition und leiteten rechtliche Schritte ein.

