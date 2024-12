Flaschen-Attacke auf Polizeiwagen: 13 Jugendliche im Visier

Dresden-Löbtau - In der vergangenen Nacht wurde ein Streifenwagen der Polizei von einer Gruppe mit einer Bierflasche beworfen. Einige der Anwesenden waren minderjährig und angetrunken.

Der Funkstreifenwagen war auf der Tharandter Straße unterwegs. © David Inderlied/dpa

In der Nacht zu Dienstag wurde eine Streife vor einem Lokal an der Tharandter Straße in Löbtau mit einer Bierflasche abgeworfen.

Daraufhin nahmen die Beamten die Personalien der Anwesenden auf und stellten die Identitäten von 42 Personen fest, die sich vor oder im Lokal aufhielten.

Unter den Personen befanden sich 13 teils angetrunkene Jugendliche, weshalb die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz einleitete.

Im Einsatz waren 20 Polizisten und es wurde der weitere Verkauf von Alkoholika verboten.