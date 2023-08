15.08.2023 10:51 9.253 Postbank-Geldautomat in Dresden gesprengt: Mehrere Täter auf der Flucht!

Am heutigen Montagmorgen wurde ein Geldautomat in einer Postbankfiliale in Dresden Blasewitz gesprengt.

Von Dana-Jane Kruse

Dresden - Am heutigen Dienstagmorgen wurde ein Geldautomat in einer Postbankfiliale in Dresden-Blasewitz (Neu-Gruna) gesprengt. Der Bereich rund um die Filiale ist abgesperrt. Drinnen sowie draußen sichern Einsatzkräfte Spuren der Tat. © Roland Halkasch In der Hofmannstraße begann der Morgen kurz nach 5 Uhr mit einem Knall der Anwohner aufschreckte. Diese verständigten sofort die Polizei. Polizei und Feuerwehr sind seit den Morgenstunden vor Ort im Einsatz und konnten die Sprengung eines Geldautomaten in der dortigen Postbank-Filiale feststellen. Dieser wurde nach ersten Untersuchungen vollständig durch die Explosion geöffnet und damit zerstört. Laut Zeugenaussagen konnten die Täter mit der Beute in einem Toyota Auris fliehen. Mehrere Geldbehälter wurden entwendet. Die Polizei macht Fotos vom Tatort. © Roland Halkasch Von außen kaum zu erkennen: Am Boden des Filialeingangs liegen kleine Trümmerteile der Sprengung auf dem Boden. Sogar Geldscheine, die zurückgelassen wurden. © Roland Halkasch Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Zunächst obliegt es der Bank zu ermitteln, wie viel Geld entwendet wurde. Die Ermittlungen vor Ort laufen derzeit noch. Die Täter befinden sich weiter auf der Flucht. Erstmeldung: 15. August, 9 Uhr, letztes Update: 15. August, 10.51 Uhr

Titelfoto: Roland Halkasch