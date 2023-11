Randale und Antisemitismus in der Linie 7: Mann mit dem Tod bedroht

Dresden - In der Straßenbahnlinie 7 kam es am Samstag zu gleich zwei Vorfällen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

In der Linie 7 kam es am Samstag zu mehreren Delikten. (Archivbild) © Steffen Füssel

Zunächst wurde in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr ein 36-jähriger Mann beleidigt und bedroht.

Laut Mitteilung der Polizeidirektion Dresden gab ein 54-Jähriger, der sich in Begleitung einer Frau und eines Hundes befand, antisemitische und volksverhetzende Äußerungen von sich.

Als der 36-Jährige ihn zur Mäßigung aufforderte, wurde er daraufhin mit dem Tod bedroht. An der Haltestelle "Amalie-Dietrich-Platz" stieg der Tatverdächtige aus, warf eine Flasche nach dem Geschädigten und hob den Arm zum Hitlergruß.

Der Deutsche konnte noch an der Haltestelle durch eingesetzte Beamte gestellt werden. Der 36-Jährige blieb unverletzt.

Zum zweiten Vorfall kam es - ebenfalls in der Linie 7 - wenige Stunden später. In Höhe der Haltestelle "Bischofsweg" schlug und trat ein Mann zwischen 17.10 Uhr und 17.25 Uhr in der Bahn gegen verschiedene Wände, Sitze und andere Dinge.