"Raskolnikoff": Wer hat Dresdens berühmtestes Rotlicht geklaut?

Jahrzehntelang leuchtete die Rote Laterne über dem Eingang der Kultkneipe Raskolnikoff in der Neustadt. Jetzt ist Dresdens berühmtestes Rotlicht verschwunden.

Von Jakob Anders

Dresden - Ein Wahrzeichen ist verschwunden.

Sauer: Petra Burckhardt (58, links), Geschäftsführerin des "Raskolnikoff" und Dorle Söhren (68), Eigentümerin des Hauses. © Steffen Füssel Jahrzehntelang leuchtete die "Rote Laterne" über dem Eingang der Kultkneipe "Raskolnikoff" in der Neustadt. Jetzt ist Dresdens berühmtestes Rotlicht futsch. Unbekannte haben die komplette Lampe aus der Fassade gerissen.

Petra Burckhardt (58) kam am Montag gerade aus dem Urlaub wieder. Als die "Raskolnikoff"-Chefin gegen 22 Uhr in die Böhmische Straße bog, sah sie kein Licht mehr über der Eingangstür: "Ich habe einen ganzen Karton an LEDs für die Lampe, weil immer wieder jemand eine herausgeschraubt hat", so die Geschäftsführerin. Aber dieses Mal fehlte keine Glühbirne. Dieses Mal war die ganze Lampe aus der Fassade gerissen worden. Dresden Crime Zwei Kinder in Dresden beraubt: Einer der Täter ist erst 12 Jahre alt! "Dass die ein Laster im Vorbeifahren abgefetzt hat, ist ausgeschlossen. Wir haben keinerlei Spuren gefunden", so Petra Burckhardt.

Anzeige erstattet

Schon oft wurde die rote Birne herausgedreht, aber dieses Mal ist die komplette Lampe aus der Fassade genommen. © Steffen Füssel Eigentümerin Dorle Söhnen (68), in deren Haus sich Restaurant, Café und Pension befinden, ist auf die Übeltäter richtig sauer: "Das ist hinterhältig und gemein. Die Lampe hing seit 1989 hier. Vielleicht werden wir die Neustadt plakatieren und die Diebe finden", so Dorle Söhnen - nur halb im Scherz. Die beiden Frauen haben am Mittwoch Anzeige bei der Polizei erstattet. Das Gebäude in der Böhmischen Straße 34 wurde im Jahr 1837 errichtet. Damals befanden sich im Hauptteil des Hauses Wohnungen für "normale" Bürger. Im hinteren Teil (heute Sommergarten) waren verschiedene Handwerksbetriebe untergebracht, darunter eine Eisengießerei. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Hintergrund: Ein Hauch von Dostojewski